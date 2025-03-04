Акции оборонных компаний ФРГ выросли на фоне скандала с Зеленским в США

БЕРЛИН, 4 марта. /ТАСС/. Основной индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX, включающий показатели 30 крупнейших акционерных компаний Германии, установил новый рекорд в понедельник, впервые превысив отметку в 23 тыс. пунктов. Стоимость акций одного из крупнейших оборонных концернов ФРГ Rheinmetall выросла почти на 14%, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте торговой площадки.
Как отмечают аналитики, рост отмечен на фоне скандала во время визита в Белый дом Владимира Зеленского, а также связан с желанием Европы укреплять собственную обороноспособность.
DAX зафиксировал самый высокий дневной прирост с ноября 2022 года. Рост акций в оборонной промышленности, а также среди автомобильных компаний привел к тому, что в начале недели индекс превысил отметку 23 300 пунктов. В итоге он закрылся на отметке 23 147,02 пункта, поднявшись на 2,64%.
«Разрыв между европейскими фондовыми биржами и Нью-Йоркской фондовой биржей сегодня еще больше увеличился», — заявил немецкий аналитик рынка Йохен Штанцль, указав на ожидания значительного увеличения расходов на оборону со стороны Германии и европейских стран в целом.
Поскольку необходимый для перевооружения капитал может быть профинансирован только за счет заемных средств, одновременно можно наблюдать распродажу немецких государственных облигаций. Надежда на создание нового специального фонда для Бундесвера (ВС ФРГ) в Германии, а также рост расходов на оборону по всей Европе продолжали способствовать значительному росту акций оборонной промышленности.
Акции Rheinmetall временно выросли почти на пятую часть, достигнув очередного максимума, и в итоге закрылись с плюсом в 13,7%. Ценные бумаги компании Hensoldt, специализирующейся на сенсорных технологиях для защиты и наблюдения в оборонном, охранном и аэрокосмическом секторах, также достигли нового максимума, поднявшись на 22,3%. Акции крупнейшего в мире производителя высоколегированной стали ThyssenKrupp выросли на 10,6%, чему способствовало отделение морского подразделения промышленной группы TKMS, которое вскоре будет выделено в отдельную компанию. Ценные бумаги компании Renk выросли почти на 19%. Акции Airbus также поднялись на 5,9%, MTU — на 3,4%.
28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Во время беседы между ними возникла перепалка, в ходе которой Трамп указал Зеленскому на неуважительное отношение, а вице-президент США Джей Ди Вэнс — на то, что он забыл поблагодарить Вашингтон за оказываемую Киеву поддержку. Пресс-конференция по итогам встречи была отменена, подписание соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной не состоялось. Трамп позже подчеркнул, что Зеленский проявил неуважение и показал неготовность к мирному урегулированию украинского конфликта.