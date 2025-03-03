Яровая просит ЦБ обеспечить полное информирование россиян об условиях кредита

«По любым услугам потребитель должен быть полностью информирован, более того, то, что называется общими условиями, в них заложены базовые гражданско-правовые подходы. Поэтому просим Центробанк расширить требования в этой части с тем, чтобы безусловно гарантировать каждому потребителю полное информирование надлежащим образом», — сказала Яровая на президиуме Совета законодателей по вопросу «Защита прав потребителей: правовые аспекты и основные направления развития».