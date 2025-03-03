Яровая просит ЦБ обеспечить полное информирование россиян об условиях кредита

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая попросила Центробанк РФ предусмотреть обязательное полное информирование граждан об условиях потребительского кредита.
«По любым услугам потребитель должен быть полностью информирован, более того, то, что называется общими условиями, в них заложены базовые гражданско-правовые подходы. Поэтому просим Центробанк расширить требования в этой части с тем, чтобы безусловно гарантировать каждому потребителю полное информирование надлежащим образом», — сказала Яровая на президиуме Совета законодателей по вопросу «Защита прав потребителей: правовые аспекты и основные направления развития».
Она подчеркнула, что у банков есть обязанность информировать граждан по индивидуальной части договора, а общие условия идут по умолчанию. «Мы считаем, что это принципиально неверно», — добавила депутат.
Кроме того, Яровая предложила создать на площадке президиума Совета законодателей с участием профильной комиссии и министерств рабочую группу по актуализации и кодификации законодательства о защите прав потребителей.