Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: китайские покупатели заказывают процессоры Nvidia в обход санкций

Покупатели из Китая обходят экспортный контроль США, заказывая ИИ-чипы Ndivia последней модели, пишет газета The Wall Street Journal.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Как отмечает издание, такая ситуация указывает на вызов, с которым столкнется администрация Трампа.

Газета поясняет, что в Китае закупают системы с установленными чипами Blackwell, получая их через третьи страны, в основном через Малайзию, Вьетнам и Тайвань. Срок доставки составляет примерно полтора месяца.

Кроме того, китайские компании также увеличивают заказы на Nvidia H20 — самый мощный чип среди тех, что не попадают под американский экспортный контроль. Их закупают фирмы вроде Alibaba, Tencent и ByteDance — отчасти из-за ожидания, что эти процессоры тоже запретят.

Как заявляли WSJ в Ndivia, компания намерена расследовать каждый случай перепродажи и принимать по нему меры.

Такие сделки — пример того, что ограничения США, запрещающие Китаю закупать высокопроизводительные процессоры, не смогли остановить их продажу, заключает газета.

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.