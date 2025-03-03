WSJ: китайские покупатели заказывают процессоры Nvidia в обход санкций

Как отмечает издание, такая ситуация указывает на вызов, с которым столкнется администрация Трампа.
Газета поясняет, что в Китае закупают системы с установленными чипами Blackwell, получая их через третьи страны, в основном через Малайзию, Вьетнам и Тайвань. Срок доставки составляет примерно полтора месяца.
Кроме того, китайские компании также увеличивают заказы на Nvidia H20 — самый мощный чип среди тех, что не попадают под американский экспортный контроль. Их закупают фирмы вроде Alibaba, Tencent и ByteDance — отчасти из-за ожидания, что эти процессоры тоже запретят.
Как заявляли WSJ в Ndivia, компания намерена расследовать каждый случай перепродажи и принимать по нему меры.
Такие сделки — пример того, что ограничения США, запрещающие Китаю закупать высокопроизводительные процессоры, не смогли остановить их продажу, заключает газета.
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