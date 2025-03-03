WSJ: китайские покупатели заказывают процессоры Nvidia в обход санкций

Кроме того, китайские компании также увеличивают заказы на Nvidia H20 — самый мощный чип среди тех, что не попадают под американский экспортный контроль. Их закупают фирмы вроде Alibaba, Tencent и ByteDance — отчасти из-за ожидания, что эти процессоры тоже запретят.