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WSJ: китайская Mixue обошла по числу точек McDonald’s

ГОНКОНГ, 3 марта. /ТАСС/. Китайская сеть быстрого питания Mixue Bingcheng Company Ltd обошла по числу точек, в том числе в странах Азии и Австралии, McDonald’s и Starbucks, став по данному показателю крупнейшей в мире. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Источник: РИА "Новости"

По данным исследовательской компании Technomic, сеть компании состоит из более 45 тыс. торговых точек, в которых предлагают в том числе жемчужный чай и мороженое по цене чуть более 80 центов. Примерно 90% их находятся в Китае, а остальные — в 10 других странах Азии и в Австралии. За последние три года количество торговых точек увеличилось более чем вдвое.

За первые девять месяцев 2024 года чистая прибыль компании выросла в годовом исчислении на 9,4% до $479 млн.

В ходе IPO компании в понедельник на Гонконгской фондовой бирже стоимость ее акций выросла на 43% до более чем $37 за штуку. Успешное IPO позволило Mixue привлечь примерно $444 млн. Компания объявила о намерении расширить сеть за рубежом, однако не упомянула о планах выхода на рынок США.