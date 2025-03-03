WSJ: китайская Mixue обошла по числу точек McDonald’s

По данным исследовательской компании Technomic, сеть компании состоит из более 45 тыс. торговых точек, в которых предлагают в том числе жемчужный чай и мороженое по цене чуть более 80 центов. Примерно 90% их находятся в Китае, а остальные — в 10 других странах Азии и в Австралии. За последние три года количество торговых точек увеличилось более чем вдвое.
За первые девять месяцев 2024 года чистая прибыль компании выросла в годовом исчислении на 9,4% до $479 млн.
В ходе IPO компании в понедельник на Гонконгской фондовой бирже стоимость ее акций выросла на 43% до более чем $37 за штуку. Успешное IPO позволило Mixue привлечь примерно $444 млн. Компания объявила о намерении расширить сеть за рубежом, однако не упомянула о планах выхода на рынок США.