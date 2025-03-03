ВТБ начал интеграцию «Почта банка»

«Начало интеграции с “Почта банком” позволяет нам расширить доступ розничных клиентов к банковским услугам. Первые клиентские центры уже начали обслуживать клиентов ВТБ, а с осени мы приступим к смене вывесок. Масштабный процесс объединения офисов завершится к середине следующего года и затронет несколько тысяч точек продаж. По итогу клиенты “Почта банка” смогут, как и ранее, получать финансовые услуги в привычных для себя локациях, в том числе непосредственно через сотрудников Почты России», — процитировала пресс-служба слова руководителя департамента администрирования сети — старшего вице-президента ВТБ Светланы Сырцовой.