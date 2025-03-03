ВТБ начал интеграцию «Почта банка»

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. ВТБ объявил о начале продажи своих банковских продуктов в клиентских центрах «Почта банка», охватывающих 125 точек обслуживания в 48 регионах России. Ожидается, что к концу марта проект расширится до более чем 300 офисов, сообщила пресс-служба ВТБ.
Окончание интеграции «Почта банка» в ВТБ запланировано на май 2026 года, в ВТБ перейдут до 5 млн клиентов «Почта банка».
«Начало интеграции с “Почта банком” позволяет нам расширить доступ розничных клиентов к банковским услугам. Первые клиентские центры уже начали обслуживать клиентов ВТБ, а с осени мы приступим к смене вывесок. Масштабный процесс объединения офисов завершится к середине следующего года и затронет несколько тысяч точек продаж. По итогу клиенты “Почта банка” смогут, как и ранее, получать финансовые услуги в привычных для себя локациях, в том числе непосредственно через сотрудников Почты России», — процитировала пресс-служба слова руководителя департамента администрирования сети — старшего вице-президента ВТБ Светланы Сырцовой.
С середины февраля в клиентских центрах «Почта банка» в Москве, Уфе, Тольятти, Ставрополе и других городах розничные клиенты могут оформить любой из продуктов ВТБ, а также перевести в ВТБ пенсию или зарплату.
В конце декабря 2024 года ВТБ закрыл сделку по выкупу акций «Почта банка», консолидировав свой пакет до 100%. Расчеты по сделке прошли 23 декабря. Банк выкупил долю в 49,99% у «Почты России», цена сделки составила 36 млрд рублей. Также ранее ВТБ выкупил две акции у частного акционера.