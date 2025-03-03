Власти могут запретить продажу алкоголя по воскресеньям

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в России за последние годы выросли продажи и употребление алкогольной продукции. По мнению Свинцова, для того, чтобы снизить показатель, необходимо ограничить возможности покупки спиртного для потребителей и ввести запрет на его продажу в воскресенье. Сейчас алкоголь нельзя купить только с 23 часов до 8 часов по местному времени.