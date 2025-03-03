Власти могут запретить продажу алкоголя по воскресеньям

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в России за последние годы выросли продажи и употребление алкогольной продукции. По мнению Свинцова, для того, чтобы снизить показатель, необходимо ограничить возможности покупки спиртного для потребителей и ввести запрет на его продажу в воскресенье. Сейчас алкоголь нельзя купить только с 23 часов до 8 часов по местному времени.
Депутат добавил, что безалкогольные выходные с любимым человеком или в кругу семьи помогут повысить рождаемость и снизить количество пьющих в стране. Вместо вечера с веселящими напитками Свинцов предложил россиянам заняться домашними делами, пообщаться с детьми, заняться спортом и любимым хобби.
Производство алкоголя в РФ в 2024 году снизилось на 2%, до 188 млн декалитров (дкл), следует из данных Росалкогольтабакконтроля. Падение выпуска слабоалкогольных напитков связано с изменением порядка расчета акциза и увеличением его ставки, виноградосодержащих напитков с поправками в законе.
В январе Новабев представил операционные результаты за 2024 год. О том, почему вместе с увеличением трафика в магазинах производителя падают его отгрузки и что ждет эмитента в этом году, рассказали аналитики Market Power.