В России смягчили требования к выдаче ипотечных кредитов

«С решением ЦБ о снижении надбавки по коэффициентам риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом более 20% банки будут использовать меньше капитала при выдаче жилищных кредитов. Это позволит повысить привлекательность таких продуктов для кредиторов, а значит, и их готовность работать с ипотекой», — объяснили РИА Недвижимость в аналитическом центре «Дом.РФ».