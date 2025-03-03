В России резко подорожал шиномонтаж

«В сфере услуг автосервисов становится больше как клиентов нового автопарка (прежде всего, брендов из Китая), так и пользователей вторичного рынка авто. Владельцы новых машин все больше приезжают не только за плановым техосмотром, но и за услугой косметической обработки — прежде всего, нанесением антигравийной пленки, чтобы обеспечить более долгий срок службы лакокрасочного покрытия и высокую остаточную стоимость машины. Пользователи авто вторичного рынка чаще обращаются за кузовным ремонтом, заменой базовых запчастей и расходников», — отметили эксперты ресурса.