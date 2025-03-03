В Казахстане могут ограничить импорт яиц якобы из-за демпинга со стороны РФ

В МСХ при этом объяснили, что «основным импортером яиц для Казахстана является Россия», «оттуда поступает 90,7% (79,4 млн штук)». В связи с этим МСХ предложило Минторговли республики ввести запрет на ввоз яиц в Казахстан в весенне-летний период. В министерстве пояснили, что отечественное производство полностью обеспечивает потребность страны в яйцах. Окончательное решение по инициативе примет межведомственная комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях. Комиссия установит срок запрета и список стран, на которые он будет распространяться, указали в МСХ.