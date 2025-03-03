Суд обратил имущество Блиновской в доход государства

Как сообщил корреспондент ТАСС, судья огласила решение «взыскать имущество Блиновской в доход государства». Среди перечисленного имущества судья назвала элитные объекты недвижимости.
Кроме того, по словам корреспондента РБК, суд удовлетворил гражданский иск к блогеру на 587 млн рублей.
В понедельник, 3 марта, Савеловский суд Москвы приговорил «королеву марафонов» к пяти годам колонии, наложил на нее штраф в 1 млн рублей, а также запретил заниматься предпринимательской деятельностью на четыре года.
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