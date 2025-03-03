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Суд обратил имущество Блиновской в доход государства

Савеловский районный суд Москвы взыскал в доход государства имущество блогера Елены Блиновской, передают корреспонденты из зала суда.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

Как сообщил корреспондент ТАСС, судья огласила решение «взыскать имущество Блиновской в доход государства». Среди перечисленного имущества судья назвала элитные объекты недвижимости.

Кроме того, по словам корреспондента РБК, суд удовлетворил гражданский иск к блогеру на 587 млн рублей.

В понедельник, 3 марта, Савеловский суд Москвы приговорил «королеву марафонов» к пяти годам колонии, наложил на нее штраф в 1 млн рублей, а также запретил заниматься предпринимательской деятельностью на четыре года.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».