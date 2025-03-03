Субсидии Минпромторга на закупку автобусов до 2030 года предложили продлить

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Минтранс предложил продлить субсидии Минпромторга на закупку автобусов до 2030 года, сообщил министр транспорта России Роман Старовойт на заседании президиума Совета законодателей РФ.
«Такую работу будем продолжать в рамках реализации задачи президента по увеличению до 85% доли парка транспорта в нормативном состоянии. Как предложение, реинвестирование средств ФНБ по реализованной программе ГТЛК. Также выделение дополнительного федерального финансирования и продления субсидий Минпромторгом до 2030 года», — сказал он.
По словам Старовойта, на данный момент уже заложено финансирование в объеме 109,2 млрд рублей по различным программам и механизмам (развития сферы общественного транспорта). Минтранс с правительством и Минфином работает над возможным расширением мер поддержки.
Старовойт также отметил, что в Минтрансе дополнительно разработали проект программы городского электрического транспорта до 2030 года. «Общие инвестиции порядка 2,4 трлн рублей, в том числе внебюджет — 1,6 трлн рублей», — подчеркнул он.