Субсидии Минпромторга на закупку автобусов до 2030 года предложили продлить

«Такую работу будем продолжать в рамках реализации задачи президента по увеличению до 85% доли парка транспорта в нормативном состоянии. Как предложение, реинвестирование средств ФНБ по реализованной программе ГТЛК. Также выделение дополнительного федерального финансирования и продления субсидий Минпромторгом до 2030 года», — сказал он.