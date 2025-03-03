Страны ОПЕК+ могут нарастить добычу нефти в апреле на 138 тыс. б/с

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Восемь стран ОПЕК+, добровольно сокращающие добычу нефти, с началом постепенного наращивания добычи могут увеличить производство в апреле на 138 тыс. баррелей в сутки (б/с). Это следует из подсчетов ТАСС на основе графиков по добыче нефти, утвержденных странами альянса на встрече 5 декабря.