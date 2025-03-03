Стало известно, насколько могут вырасти цены в США из-за тарифов Трампа

Аналитики из исследовательской компании Moody’s совместно с экономическими обозревателями издания The Wall Street Journal провели расчеты, чтобы определить, как новые импортные пошлины, вводимые президентом США Дональдом Трампом, скажутся на стоимости популярных потребительских товаров в стране.
Наибольшие изменения цен ожидаются в секторах автомобилей и электроники, которые являются особенно уязвимыми к последствиям тарифной политики.
Авторы исследования отмечают, что эффект от пошлин будет различным для разных категорий товаров и во многом зависеть от таких факторов, как колебания валютных курсов, наличие альтернативных поставщиков на рынке, а также ценовая политика компаний-производителей и импортеров. При расчетах учитывались все ключевые аспекты, чтобы получить наиболее точные прогнозы.
Например, введение 10% пошлин на китайские товары, как предполагается, увеличит стоимость импортируемых из Китая смартфонов, включая продукцию Apple, на 6% для конечных потребителей в США. Цены на поставляемые ноутбуки вырастут на 5%, а стоимость игровых консолей, таких как Nintendo и Sony, увеличится почти на 10%, что в среднем составит рост с $500 до $548.
Мексика, на товары из которой Трамп также планирует ввести импортные пошлины в размере 25%, является основным поставщиком автомобилей в США. В 2024 году на ее долю пришлось 23% американского автомобильного импорта, при этом на территории Мексики расположены заводы крупных мировых автопроизводителей, таких как Volkswagen. Тарифы приведут к удорожанию импортированных из Мексики автомобилей приблизительно на 20%. В свою очередь, это неминуемо повлияет на общий рост цен на новые автомобили на рынке, подчеркивают эксперты.
Если в США будут установлены пошлины на европейские товары в размере 10%, это затронет, например, продукцию из Италии. Стоимость итальянского вина должна вырасти примерно на 10%, с $21,99 до $24,98 за бутылку, аналогичное подорожание ожидается для оливкового масла. При этом повышение цен на итальянское вино создаст повод для калифорнийских производителей также увеличить стоимость своей продукции.
Меньший эффект новые пошлины окажут на массовые потребительские категории, такие как одежда или бытовые товары, благодаря высокой конкуренции в данном сегменте и разнообразию поставщиков. К примеру, 10-процентный тариф на обувь из Китая увеличит ее стоимость всего на 4%. Если пошлины в 10% затронут товары из Индии, рост цен также окажется незначительным: скатерти подорожают всего на 2%, увеличившись с $25,99 до $26,51, а постельное белье — на 0,8%. Похожие по масштабу ценовые изменения ожидаются и для таких товаров, как средства личной гигиены.
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