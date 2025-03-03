Стало известно, насколько могут вырасти цены в США из-за тарифов Трампа

Меньший эффект новые пошлины окажут на массовые потребительские категории, такие как одежда или бытовые товары, благодаря высокой конкуренции в данном сегменте и разнообразию поставщиков. К примеру, 10-процентный тариф на обувь из Китая увеличит ее стоимость всего на 4%. Если пошлины в 10% затронут товары из Индии, рост цен также окажется незначительным: скатерти подорожают всего на 2%, увеличившись с $25,99 до $26,51, а постельное белье — на 0,8%. Похожие по масштабу ценовые изменения ожидаются и для таких товаров, как средства личной гигиены.