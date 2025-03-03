Спрос на карты в Казахстане вырос на фоне ограничений для иностранцев

Казахстан стал одним из популярных направлений у граждан России для открытия банковских карт, после того как Visa и Mastercard ушли из России в марте 2022 года и их карты перестали работать за рубежом. В январе 2025 года казахстанское Агентство по регулированию и развитию финансового рынка установило новые требования для местных банков к открытию карт для нерезидентов — теперь они могут их выпускать только со сроком действия не более 12 месяцев (вступили в силу 19 января). Также нельзя открывать более пяти карт в одном банке или более трех карт в трех кредитных организациях. В противном случае банки должны будут провести оценку риска отмывания денежных средств и финансирования терроризма (ОД/ФТ) таких клиентов.