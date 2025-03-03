Состояние богатейших бизнесменов России выросло на $7,764 млрд с начала года

С начала 2025 года состояние богатейших бизнесменов России выросло на $7,764 млрд, следует из данных Bloomberg Billionaires Index.
Так, например, акционер одного из самых больших производителей железной руды в стране — «Металлоинвеста» — Алишер Усманов заработал $3,1 млрд, его состояние составило $16,3 млрд, а состояние президента «Норникеля» Владимира Потанина выросло на $1,77 млрд, до $29,6 млрд.
Самые большие убытки понёс бизнесмен Михаил Фридман — его активы уменьшились до $12,5 млрд.
Ранее сообщалось, что в России менеджеры по развитию бизнеса стали самыми востребованными в январе.