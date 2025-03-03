Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Китай может ввести пошлины на американские сельхозкультуры

Китай рассматривает ответные меры в отношении сельского хозяйства и продовольственных товаров США в ответ на тарифы администрации Трампа, которые должны вступить в силу во вторник.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Ответные шаги Пекина, скорее всего, будут включать тарифные и нетарифные меры, сообщает Bloomberg со ссылкой на китайские СМИ.

Китай «предпримет все необходимые меры для защиты своих законных прав и интересов», заявил в пятницу представитель Министерства торговли Китая.

Цены на соевый шрот в Китае выросли на 1,5% из-за опасений, что эскалация торговой напряженности может спровоцировать перебои в американских поставках и еще больше усугубить ситуацию на рынке, передает Bloomberg.

Как сообщает агентство, КНР является крупнейшим в мире импортером соевых бобов, которые обычно используются для производства растительного масла и кормов для животных.

Ранее президент Дональд Трамп пообещал удвоить пошлины на китайский импорт до 20%, а также ввести тарифы в отношении продукции из Канады и Мексики, которые вступят с силу 4 марта.

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.