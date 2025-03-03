СМИ: Китай может ввести пошлины на американские сельхозкультуры

Ответные шаги Пекина, скорее всего, будут включать тарифные и нетарифные меры, сообщает Bloomberg со ссылкой на китайские СМИ.
Китай «предпримет все необходимые меры для защиты своих законных прав и интересов», заявил в пятницу представитель Министерства торговли Китая.
Цены на соевый шрот в Китае выросли на 1,5% из-за опасений, что эскалация торговой напряженности может спровоцировать перебои в американских поставках и еще больше усугубить ситуацию на рынке, передает Bloomberg.
Как сообщает агентство, КНР является крупнейшим в мире импортером соевых бобов, которые обычно используются для производства растительного масла и кормов для животных.
Ранее президент Дональд Трамп пообещал удвоить пошлины на китайский импорт до 20%, а также ввести тарифы в отношении продукции из Канады и Мексики, которые вступят с силу 4 марта.
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