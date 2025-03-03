СМИ: Канада сделала все, чтобы избежать пошлин

Она отметила в интервью газете The Globe and Mail, что канадские пограничные службы не получали от США какой-либо список требований. Оттава, по словам главы ведомства, уже приняла меры в ответ на критику президента Дональда Трампа движения фентанила и мигрантов через границу.
Но Канада не знает, что еще администрация США хочет видеть, добавила О’Горман.
«Мы просто неустанно говорим о том, что мы делаем, как мы сотрудничаем с ними, как мы можем сотрудничать в дальнейшем», — подчеркнула она.
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