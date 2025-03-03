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СМИ: Канада сделала все, чтобы избежать пошлин

Неясно, что еще Канада может предложить США, чтобы избежать пошлин против импорта, заявила глава Управления пограничной службы Канады Эрин О’Горман.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Она отметила в интервью газете The Globe and Mail, что канадские пограничные службы не получали от США какой-либо список требований. Оттава, по словам главы ведомства, уже приняла меры в ответ на критику президента Дональда Трампа движения фентанила и мигрантов через границу.

Но Канада не знает, что еще администрация США хочет видеть, добавила О’Горман.

«Мы просто неустанно говорим о том, что мы делаем, как мы сотрудничаем с ними, как мы можем сотрудничать в дальнейшем», — подчеркнула она.

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.