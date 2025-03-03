Цены на криптовалюты подскочили после слов Трампа о цифровых активах

Об этом Трамп сообщил в своем аккаунте в социальной сети Truth.
«Я позабочусь о том, чтобы США стали крипто-столицей мира. Мы снова ДЕЛАЕМ АМЕРИКУ ВЕЛИКОЙ!» — добавил он.
Как передает Financial Times, Токен Solana, представляющий блокчейн, на котором размещено большинство мемкоинов, включая собственную монету Трампа, подорожал на 19% до 169,71 доллара.
По данным издания, Ada, представляющий блокчейн Cardano, подорожал на 50% до чуть более 1 доллара за токен. Стоимость XRP, монеты, входящей в платежную группу Ripple, выросла на 31% и достигла 2,83 долл.
Биткоин подорожал на 5,5% до более чем 88 900 долл за монету.
В первые дни после своей инаугурации Трамп подписал исполнительный указ, поддерживающий рост и использование цифровых активов и технологии блокчейн, и пообещал создать национальный запас биткоинов, что, как сообщает Financial Times, было встречено инвесторами с восторгом.
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.