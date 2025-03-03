Рост цен на золото позволил ЦБ одной страны в Европе получить рекордную прибыль

Ранее стало известно, что больше всех золота среди мировых ЦБ купил в 2024 году Национальный банк Польши, увеличивший свои резервы на 90 тонн. В тройке лидеров по закупкам также оказались турецкий и индийский регуляторы с 75 и 73 тоннами соответственно.