Российские компании начали активнее судиться с «дочкой» Microsoft

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Токарева указала, что в этом году к «Майкрософт Рус» было подано четыре иска, в 2024-м — три, в 2023-м — 15. Она предположила, что подобное распределение может быть связано с ведением переговоров с представителями «Майкрософт Рус» и достижением некоторых договоренностей. «Например, головная компания не может единовременно погасить все возникшие в России требования и предложила определенный график их погашения. При этом без судебного решения в силу действующих ограничений и санкций головная компания не может направить денежные средства на погашение соответствующей задолженности. Видимо, на 2024 год был выделен небольшой бюджет на погашение. На 2025 год — он значительно больше», — рассуждает Токарева.