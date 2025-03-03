Россияне рассказали, какую ставку по ипотеке считают приемлемой

Большинство граждан — 73% — готовы были бы взять ипотеку при ставке 10%, говорится в исследовании ТСТН, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru». При этом 16% опрошенных сообщили, что их устраивает ставка на уровне 17%.
В настоящее время ипотечные ставки по стандартным программам для покупки первичного жилья начинаются от 25%. Однако застройщики совместно с банками разрабатывают специальные ипотечные предложения, которые позволяют сделать ставку ниже и тем самым увеличить спрос.
Согласно данным исследования, почти 80% участников заявили, что не собираются оформлять ипотеку в этом году. Снижение интереса к ипотечным программам связано с ростом ключевой ставки и ококнчанием действия программы льготной ипотеки в июле прошлого года. Несмотря на это, ключевая ставка стабилизировалась и с 28 октября прошлого года остается на уровне 21%. Эксперты также ожидают, что в текущем году Центробанк снизит ключевую ставку, что, в свою очередь, сможет позитивно повлиять на спрос, включая спрос на ипотечные продукты.
Отдельного внимания заслуживает отношение россиян к приобретению жилья и домов в ипотеку. Так, около 70% респондентов отметили, что готовы оформить ипотечный кредит для строительства или покупки дома, если ставка составит 10%. Еще 16% участников готовы пойти на подобный шаг даже при условиях 17% годовых.
«Основной прирост нового предложения на рынке недвижимости последние несколько лет обеспечивается за счет сегмента ИЖС. В свою очередь он претерпел важные изменения — например, введение эскроу-счетов, что позволило покупателям чувствовать себя более защищенными и только усилило спрос на загородную недвижимость. Во многих регионах (таких как Чеченская республика, Дагестан, Ингушетия, Алтай) доля ипотеки на создание объектов ИЖС существенно превышает 50%. В Московской области она составляет порядка трети от общего числа выданных ипотечных кредитов. В целом сейчас спрос на ИЖС отчасти сдерживается высокими ипотечными ставками, однако после снижения ключевой ставки мы однозначно увидим дополнительный прирост спроса на ИЖС», — прокомментировал Анатолий Нестеров, генеральный директор ТСТН.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».