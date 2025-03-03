Россияне рассказали, какую ставку по ипотеке считают приемлемой

«Основной прирост нового предложения на рынке недвижимости последние несколько лет обеспечивается за счет сегмента ИЖС. В свою очередь он претерпел важные изменения — например, введение эскроу-счетов, что позволило покупателям чувствовать себя более защищенными и только усилило спрос на загородную недвижимость. Во многих регионах (таких как Чеченская республика, Дагестан, Ингушетия, Алтай) доля ипотеки на создание объектов ИЖС существенно превышает 50%. В Московской области она составляет порядка трети от общего числа выданных ипотечных кредитов. В целом сейчас спрос на ИЖС отчасти сдерживается высокими ипотечными ставками, однако после снижения ключевой ставки мы однозначно увидим дополнительный прирост спроса на ИЖС», — прокомментировал Анатолий Нестеров, генеральный директор ТСТН.