Россиянам рассказали, что будет с рынком труда в 2025 году

Специалисты сервиса напомнили, что в стране ужесточили миграционное законодательство, распространение режима самозанятости при этом провоцирует отток персонала из реального сектора в сферу услуг. Кроме того, на рынок влияет ситуация с демографией. В связи с этим заработная плата специалистов в этом году продолжит рост, потому что она является наиболее важным фактором в борьбе за кадры.