Путин разрешил УК «Союзметаллресурс» приобрести 100% Сорского ГОКа

«В соответствии с пунктом 5 указа президента Российской Федерации от 5 августа 2022 г. № 520 “О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций” разрешить совершение акционерным обществом “Управляющая компания “Союзметаллресурс” сделок по приобретению принадлежащих “Торнстрит лимитед” (Thornstreet Limited): 100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью “Сорский горно-обогатительный комбинат”; 100 процентов акций акционерного общества “Жирекенский горно-обогатительный комбинат”; 60 669 обыкновенных акций акционерного общества “Забайкалстальинвест””, — говорится в документе.