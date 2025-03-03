Путин разрешил УК «Союзметаллресурс» приобрести 100% Сорского ГОКа

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин разрешил специальным распоряжением УК «Союзметаллресурс» приобрести 100% в Сорском горно-обогатительном комбинате, 100% акций АО «Жирекенский горно-обогатительный комбинат», а также 60 669 акций АО «Забайкалстальинвест», следует из опубликованного распоряжения.
«В соответствии с пунктом 5 указа президента Российской Федерации от 5 августа 2022 г. № 520 “О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций” разрешить совершение акционерным обществом “Управляющая компания “Союзметаллресурс” сделок по приобретению принадлежащих “Торнстрит лимитед” (Thornstreet Limited): 100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью “Сорский горно-обогатительный комбинат”; 100 процентов акций акционерного общества “Жирекенский горно-обогатительный комбинат”; 60 669 обыкновенных акций акционерного общества “Забайкалстальинвест””, — говорится в документе.
Сорский ГОК находится в Хакасии, разрабатывает Сорское месторождение медно-молибденовых руд. Жирекенский ГОК располагается в Забайкальском крае, разрабатывает Жирекенское молибденовое месторождение.