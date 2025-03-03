Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин прогнозирует «небольшое сжатие» ввода жилья

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что рынок жилья ждет «небольшое сжатие» из-за высоких ипотечных ставок. Такое мнение он высказал на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Сжатие будет, конечно, небольшое. Надо, чтобы просто не опустилось ниже низшего предела, чтобы потом не вытаскивать [отрасль]», — сказал президент, выслушав доклад о темпах ввода жилья в регионе.

По словам Минниханова, в советское время в Татарстане в год вводилось максимум 1,8 млн кв. м жилья, сейчас этот показатель составляет 3,45 млн кв. м. Тем не менее он посетовал, что остро встают «вопросы процентные и ипотечные». «Какие-то решения ищем. Я же еще возглавляю комиссию [Госсовета] “Инфраструктура для жизни”. Будем обращаться [к вам], Владимир Владимирович», — заметил Минниханов.

Путин во время встречи отметил, что в Татарстане «за предыдущие годы ВРП увеличился практически в три раза». Он подчеркнул, что Татарстан — это промышленно развитый регион страны. «Он быстро развивается», — констатировал президент. Тем не менее, он обратил внимание Минниханова на вопрос нагрузки на экосистему, подчеркнув, что «это очень важный вопрос».