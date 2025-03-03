Путин прогнозирует «небольшое сжатие» ввода жилья

«Сжатие будет, конечно, небольшое. Надо, чтобы просто не опустилось ниже низшего предела, чтобы потом не вытаскивать [отрасль]», — сказал президент, выслушав доклад о темпах ввода жилья в регионе.
По словам Минниханова, в советское время в Татарстане в год вводилось максимум 1,8 млн кв. м жилья, сейчас этот показатель составляет 3,45 млн кв. м. Тем не менее он посетовал, что остро встают «вопросы процентные и ипотечные». «Какие-то решения ищем. Я же еще возглавляю комиссию [Госсовета] “Инфраструктура для жизни”. Будем обращаться [к вам], Владимир Владимирович», — заметил Минниханов.
Путин во время встречи отметил, что в Татарстане «за предыдущие годы ВРП увеличился практически в три раза». Он подчеркнул, что Татарстан — это промышленно развитый регион страны. «Он быстро развивается», — констатировал президент. Тем не менее, он обратил внимание Минниханова на вопрос нагрузки на экосистему, подчеркнув, что «это очень важный вопрос».