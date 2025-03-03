Пакистан купит долю в Новом банке развития БРИКС

По данным издания, страна намерена инвестировать для покупки доли 582 млн долларов.
«Основная мотивация Пакистана в присоединении к НБР заключается в том, чтобы уменьшить зависимость от Бреттон-Вудской экономической системы, и это слегка странно, учитывая то, как сильно Пакистан зависим от этой самой системы. Хотя Исламабаду не нравятся условия, сопутствующие большей части поддержки, которая идет от этой системы», — отмечал Уилсон Майкл Кугельман, директор Института Южной Азии вашингтонского Центра.
Как указывает Nikkei Asia, новые инвестиции будут распределены на семь лет.
Новый банк развития БРИКС был создан в 2014 году Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР. Штаб-квартира НБР находится в Шанхае, его капитализация составляет 10 млрд долларов.
Основной целью деятельности банка является финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах.
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