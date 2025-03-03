Пакистан купит долю в Новом банке развития БРИКС

«Основная мотивация Пакистана в присоединении к НБР заключается в том, чтобы уменьшить зависимость от Бреттон-Вудской экономической системы, и это слегка странно, учитывая то, как сильно Пакистан зависим от этой самой системы. Хотя Исламабаду не нравятся условия, сопутствующие большей части поддержки, которая идет от этой системы», — отмечал Уилсон Майкл Кугельман, директор Института Южной Азии вашингтонского Центра.