Назван самый привлекательный город для покупки инвестиционного жилья

Аналитики отметили, что жилье, приобретенное в период действия базовой программы льготной ипотеки, с 2020 года по 2024 год, часто сразу сдается в аренду, чтобы частично или полностью компенсировать платежи по кредиту. Рейтинг «Движения.ру» включает в себя города, в которых недвижимость приобреталась не для решения задачи улучшения жилищных условий, а либо в инвестиционных целях, либо как квартира «на будущее», например, для детей.