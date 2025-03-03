«Мир квартир»: вторичка подорожала в 57 крупных городах России

«Судя по динамике цен, вторичка чувствует себя немного лучше, чем рынок новостроек, где цена “квадрата” за февраль увеличилась всего на 0,3%. Стоимость недвижимости на регулярном рынке не была так перегрета, как на первичном, и сейчас она на 17% дешевле, поэтому в этот сегмент переходит часть покупателей с рынка новостроек», — рассказал гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.