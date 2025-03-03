«Мир квартир»: вторичка подорожала в 57 крупных городах России

Как уточнили в компании, средняя стоимость квадратного метра на рынке вторичного жилья выросла за месяц в 57 городах из 70 исследованных. Сильнее всего вторичка подорожала в Волжском (+4,3%), Курске (+4,3%), Перми (+4,1%) и Кирове (+3,7%). Наибольшее падение было в Краснодаре (-2,5%), Калуге (-1,2%), Махачкале (-1%), Владивостоке (-1%).
По данным «Мира квартир», в среднем вторичное жилье в крупных городах подорожало на 0,7% — до 119,1 тысячи рублей за квадратный метр. Москва и Петербург показали незначительный прирост — всего на 0,1%.
«Судя по динамике цен, вторичка чувствует себя немного лучше, чем рынок новостроек, где цена “квадрата” за февраль увеличилась всего на 0,3%. Стоимость недвижимости на регулярном рынке не была так перегрета, как на первичном, и сейчас она на 17% дешевле, поэтому в этот сегмент переходит часть покупателей с рынка новостроек», — рассказал гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.
По его словам, вторичный рынок даже показывает некоторое оживление по сравнению с январем, когда средняя цена квадратного метра выросла на 0,4%.