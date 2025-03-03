Минтранс ожидает пассажиропотока авиакомпаний на уровне 2024 года

Старовойт также отметил, что по субсидированным маршрутам в 2025 году планируется перевезти около 4 млн пассажиров. В настоящее время действуют три программы субсидирования авиаперевозок: полеты на Дальний Восток и в Калининград, прямые рейсы между регионами (минуя Москву) и социально значимые полеты между субъектами Дальневосточного федерального округа. В 2025 году на реализацию программ выделено 24,6 млрд рублей, отметил он.