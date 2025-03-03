Минтранс ожидает пассажиропотока авиакомпаний на уровне 2024 года

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Минтранс России ожидает пассажиропотока российских авиакомпаний в 2025 году на уровне прошедшего года, сообщил министр транспорта Роман Старовойт на заседании президиума совета законодателей РФ.
«По итогам года ожидаем объема перевозок на уровне прошлого года» — сказал он.
Старовойт также отметил, что по субсидированным маршрутам в 2025 году планируется перевезти около 4 млн пассажиров. В настоящее время действуют три программы субсидирования авиаперевозок: полеты на Дальний Восток и в Калининград, прямые рейсы между регионами (минуя Москву) и социально значимые полеты между субъектами Дальневосточного федерального округа. В 2025 году на реализацию программ выделено 24,6 млрд рублей, отметил он.
Ранее руководитель Росавиации Дмитрий Ядров на пленарном заседании выставки NAIS-2025 сообщил, что Минтранс и Росавиация прогнозируют пассажиропоток российских авиакомпаний в 2025 году на уровне 109,7 млн человек. На внутренних линиях планируется перевести 83,3 млн пассажиров, на международных — 26,4 млн пассажиров, отмечал он.
Российские авиакомпании по итогам 2024 года увеличили перевозки пассажиров по сравнению с предыдущим годом на 6%, до 111,7 млн человек. На внутренних линиях перевезено 84,7 млн человек, что почти на 2% больше, чем годом ранее. На международных направлениях перевозки выросли на 20,1%, до 27 млн человек.