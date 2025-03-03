Мексика нарастила экспорт в Азию из-за пошлин Трампа

В прошлом году, согласно Центробанку, мексиканский экспорт вырос на 4% по сравнению с 2023-м, до 617,099 миллиарда долларов. Из них 593,475 млрд долларов (86%) были направлены в ЕС. На втором месте в экспорте оказалась Канада с ростом в 4,98%, до 18,906 млрд долларов. На третьем — Китай, экспорт куда снизился на 1,2%, до 9,937 млрд долларов.