Мексика нарастила экспорт в Азию из-за пошлин Трампа

По данным Банка Мексики, которые приводит издание, страна в два раза увеличила поставки в такие страны, как Филиппины, Гонконг, Малайзию, Сингапур, Таиланд и Тайвань. Напротив, экспорт в Европу и Африку сократился на 0,86% и 21,13% соответственно.
В прошлом году, согласно Центробанку, мексиканский экспорт вырос на 4% по сравнению с 2023-м, до 617,099 миллиарда долларов. Из них 593,475 млрд долларов (86%) были направлены в ЕС. На втором месте в экспорте оказалась Канада с ростом в 4,98%, до 18,906 млрд долларов. На третьем — Китай, экспорт куда снизился на 1,2%, до 9,937 млрд долларов.
Ниже в списке оказались страны, в которые Мексика значительно нарастила поставки. Например, Малазия, экспорт в которую подскочил на 36,5%, до 604 миллионов долларов. Или Филиппины, где годовое продвижение составило 32,9%, до 286 миллионов долларов.
Мексиканский экспорт в Гонконг вырос на 29,4%, дойдя до 1,089 млрд долларов, в то время как рост поставок в Сингапур составил 28,1%, до 1,444 млрд долларов.
Немного позади оказались Таиланд с увеличением на 13,2%, до 431 млн долларов, Япония — 10,6%, до 4,387 млрд долларов, Тайвань — 10,1%, до 665 млн долларов.
Как заявил La Jornada Серхио Лэй, бывший посол Мексики в Китае, страна десятилетиями почивала на лаврах, доверяя своей близости с США достаточно, чтобы не диверсифицировать торговлю, пренебрегая азиатскими рынками.
«Нашей главной проблемой стала уязвимость, потому что мы скомпрометировали наш экспорт только одним рынком. ЕС представляет 85% наших мировых поставок. Если мы не диверсифицируем торговлю, останемся уязвимыми. И это уязвимость приведет к ослаблению экономики, что также помешает нам быстрее расти», — заключил он.
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.