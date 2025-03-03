Каким будет курс рубля 4 марта 2025 года: прогноз эксперта

Геополитические сигналы поступают неоднозначные, часть из них указывает на то, что процесс урегулирования украинского конфликта может быть сложным и продолжительным. Продажи сдерживались ослаблением рубля и ростом сырьевых котировок.
Из общерыночных новостей отметим позитивную статистику. Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе Китая в феврале вырос сильнее прогноза — до 50,2 п. с 49,1 п. месяцем ранее, выйдя таким образом в область роста. Промышленные PMI в еврозоне и США также превысили ожидания. По предварительным данным Евростата, потребительские цены в феврале выросли на 2,4% г/г. Инфляция замедлилась по сравнению с январскими 2,5%, но оказалась выше прогнозных 2,3%.
Прогноз по индексу МосБиржи на 4 марта — 3180−3330 п.
Рубль сегодня сдавал позиции. Юань в ходе биржевых торгов поднимался к 12,25, официальный курс рубля к доллару на завтра повышен ЦБ до 89,24. Локальная причина движения — окончание налогового периода. Базово давление на рубль может оказывать импорт, который восстанавливаться после сезонного замедления. Кроме того, может сказаться эффект от введенных в начале года санкций против нефтяного экспорта РФ, которые вступили в силу с 27 февраля. Многое сейчас зависит от прогресса в переговорах по урегулированию украинского конфликта, однако прогнозировать этот фактор затруднительно. Краткосрочно ждем доллар у 90, евро может подняться к 93−94, юань — ближе к 12,5 ₽
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