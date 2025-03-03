Каким будет курс рубля 4 марта 2025 года: прогноз эксперта

Рубль сегодня сдавал позиции. Юань в ходе биржевых торгов поднимался к 12,25, официальный курс рубля к доллару на завтра повышен ЦБ до 89,24. Локальная причина движения — окончание налогового периода. Базово давление на рубль может оказывать импорт, который восстанавливаться после сезонного замедления. Кроме того, может сказаться эффект от введенных в начале года санкций против нефтяного экспорта РФ, которые вступили в силу с 27 февраля. Многое сейчас зависит от прогресса в переговорах по урегулированию украинского конфликта, однако прогнозировать этот фактор затруднительно. Краткосрочно ждем доллар у 90, евро может подняться к 93−94, юань — ближе к 12,5 ₽