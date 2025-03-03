Каким будет курс рубля на неделе с 3 по 9 марта 2025: прогноз эксперта

При этом предварительные данные о состоянии платежного баланса в январе, опубликованные в начале февраля, скорее, свидетельствовали о наличии предпосылок для ослабления рубля. Так, сокращение импорта товаров и услуг в январе 2025 г. было не таким существенным, как год назад. Объем импорта составил почти 30 млрд долл., что на 11% меньше, чем в декабре 2024 г.