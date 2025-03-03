Каким будет курс рубля на неделе с 3 по 9 марта 2025: прогноз эксперта

«Рубль укреплялся до уровня 85−86 ₽ за доллара США, что представляло собой временное движение. По итогам недели валютные котировки изменились незначительно: официальный курс доллара США вырос на 0,1% до 88,3 ₽, китайского юаня — на 0,3% до 12.08 ₽», — напомнила эксперт.
Фактор геополитической неопределенности, вероятно, остается основным для российских финансовых рынков.
При этом предварительные данные о состоянии платежного баланса в январе, опубликованные в начале февраля, скорее, свидетельствовали о наличии предпосылок для ослабления рубля. Так, сокращение импорта товаров и услуг в январе 2025 г. было не таким существенным, как год назад. Объем импорта составил почти 30 млрд долл., что на 11% меньше, чем в декабре 2024 г.
При этом в январе 2024 г. импорт просел на 23%, до 27,7 млрд долл. Экспорт товаров и услуг в январе 2025 г. составил 31 млрд долл., что ниже уровня января 2024 г. (32 млрд долл.) и предыдущего месяца (35 млрд долл.).
«Иностранные активы увеличились на 5,8 млрд долл., что отчасти было компенсировано увеличением обязательств (+5,4 млрд долл.) из-за изменения задолженности по незавершенным торговым расчетам. Сохранение спроса на импорт при просадке экспортных доходов в сочетании с санкциями США против российского нефтяного сектора, как представлялось до улучшения геополитической ситуации, создавали предпосылки для ослабления рубля», — рассуждает аналитик.
После начала восстановления коммуникации между Россией и США ситуация изменилась, и до прояснения перспектив развития диалога позиции рубля могут оставаться относительно сильными. «Ожидаем, что на неделе с 3 по 9 марта курс доллара будет находиться в диапазоне 86−91 ₽, юаня — 11,7−12,5 ₽», — прогнозирует Наталья Ващелюк.
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