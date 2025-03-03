Кабмин расширит полномочия комиссии по жилищному строительству

«Для принятия решений в отношении наиболее значимого федерального имущества действует специальная правительственная комиссия. В самые ближайшие дни мы расширим ее полномочия, наделив правом рассмотрения вопросов о передаче в региональную или муниципальную собственность объектов недвижимости», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Глава кабмина отметил, что новый подход поможет проводить более скоординированную и выверенную политику в этой сфере. Мишустин подчеркнул, что повышение эффективности управления федеральным имуществом в российских субъектах — одно из ключевых условий для успешного выполнения задач по устойчивому развитию регионов.
«Президент подчеркивал, что надо широко вовлекать в хозяйственный оборот неэффективно используемые земельные участки. При должном подходе они должны служить людям и приносить прибыль бизнесу», — указал Мишустин.
Для этого, в частности, применяются цифровые технологии, которые помогают сократить бюрократические барьеры и ускорить принятие необходимых решений, отметил премьер.
«Как пример, это те же самые электронные сервисы, которые позволяют не только крупному инвестору, но и всем желающим подавать заявки на интересующий участок для строительства дома. За последние четыре года таким образом в оборот вовлечено более 24 тысяч га земли», — рассказал Мишустин.