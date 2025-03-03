Кабмин расширит полномочия комиссии по жилищному строительству

«Как пример, это те же самые электронные сервисы, которые позволяют не только крупному инвестору, но и всем желающим подавать заявки на интересующий участок для строительства дома. За последние четыре года таким образом в оборот вовлечено более 24 тысяч га земли», — рассказал Мишустин.