Исследование показало, как россияне используют микрозаймы

Аналитики финансового маркетплейса изучили поведение россиян на рынке микрофинансовых услуг за 2024 год и выяснили, кто брал микрозаймы в 2024 году, и сколько денег занимали в сравнении с прошлым 2023 годом.
«Доля заемщиков 18−24 лет за год увеличилась на 13% — до 31%. Среди заемщиков старше доля, наоборот, снизилась — 3% заявок пришлось на людей от 55 до 64 лет», — говорится в исследовании.
C 32% в 2023 году до 36% в 2024 году увеличилась доля заемщиков в возрасте от 25 до 34 лет.
Доля заемщиков 35−44 года снизилась с 36% в 2023 году до 23% в 2024-м. В возрастной группе 45−55 лет спрос на микрозаймы также снизился — с 10% до 7% год к году.
Сколько надо денег от МФО
В 2024 году доля займов на сумму до 10 тысяч рублей увеличилась в два раза и составила 55% от всех заявок — что на 33% выше, чем в 2023 году.
Незначительно увеличилась и доля запросов на займы от 10 до 30 тысяч рублей — с 32% в 2023 году до 34% в 2024. Спрос на крупные суммы при этом уменьшился — удельный вес займов от 100 тысяч рублей сократился с 20% до 1%.
Отдам… завтра
При обращении в МФО за займом россияне уверены, что отдадут деньги достаточно быстро.
В 2024 году, как и в 2023-м, основная часть всех заявок пришлась на микрокредиты сроком до 30 дней — за год их удельный вес вырос с 60% до 75%. Среди них почти половину (49%) формировали продукты сроком от 14 до 30 дней.
Доля долгосрочных займов (от 180 дней) в 2024 году снизилась на 10% по сравнению с прошлым годом и достигла 4%. Снизилась и доля займов сроком от 90 до 180 дней — с 15% в 2023 году до 9% в 2024.
Кто берет микрозайм
Доля заемщиков без детей увеличилась с 60% в 2023 году до 64% в 2024 году. Одновременно снизилась и доля людей с высшим образованием — на 12%, до 22% в 2024 году.
С 2023 года на 3% уменьшилось число респондентов с двумя и более высшими образованиями — до 1% в 2024 году. При этом большинство потенциальных заемщиков (69%) обладало либо средним, либо специальным образованием.
В 2024 году заявки на микрозайм в 80% случаев оставляли люди, которые работают по трудовому договору — на 3% меньше, чем в 2023. Доля самозанятых увеличилась на 2% — до 6%, а ИП среди заемщиков стало на 1% меньше — 5%.
Практически половина пользователей работала в ООО — их доля 49%. Большинство потенциальных заемщиков (47%) работало в сферах торговли, услуг и связи — что на 7% меньше, чем в прошлом году (54%).
Средний доход в заявках на микрозайм увеличился на 137% — до 151 тысячи рублей. Это объясняется резким увеличением уровня доходов, смещением спроса с потребительских кредитов на микрозаймы и переток части клиентов из банков в МФО.
В 2024 году на 48% снизился средний скоринговый бал, который рассчитывается по шкале НБКИ, — до 211 баллов. Клиенты МФО, как и ранее, отличались наименьшей средней кредитоспособностью по сравнению с иными потребителями кредитных продуктов.
География
Москва занимает первое место по количеству заявок — 17% от общего числа. Второе место поделили жители жители Краснодарского края и Санкт-Петербурга, на которых пришлось по 6% заявок.
Далее по количеству заявок расположились Свердловская (4%), Челябинская (3%), Новосибирская (3%) области. По 3% заявок пришлось на Ростовскую область, республики Татарстан и Башкортостан, 2% — на Иркутскую область.
В тройку лидеров по количеству заявок среди федеральных округов вошли Центральный, Приволжский и Сибирский. При этом, меньше всего заявок на микрокредит в 2024 оставили жители Северо-Кавказского федерального округа.
Исследование проходило на основе эксклюзивных внутренних данных Банки.ру. В расчет входили данные заявок на микрозаймы, оставленные на Банки.ру в период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2024 года.