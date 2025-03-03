Исследование показало, как россияне используют микрозаймы

Незначительно увеличилась и доля запросов на займы от 10 до 30 тысяч рублей — с 32% в 2023 году до 34% в 2024. Спрос на крупные суммы при этом уменьшился — удельный вес займов от 100 тысяч рублей сократился с 20% до 1%.