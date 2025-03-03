Инвесторы в ожидании импульса

Кривая доходности ОФЗ на отрезке 2−10 лет за прошедшую неделю сместилась вниз на 0−15 б. п. Доходность двухлетних облигаций не изменилась, в то время как доходность десятилетних ОФЗ снизилась на 15 б. п. Таким образом, инверсия кривой доходности немного усилилась на фоне расширения спреда доходности двухлетних и десятилетних облигаций до 242 б. п. с 227 б. п. в пятницу на предыдущей неделе. С одной стороны, спрос на дальнем отрезке кривой — в целом благоприятный для фондового рынка фактор. С другой, более выраженная инверсия кривой доходности посылает тревожный сигнал, так как может являться предвестником стагнации (если не стагфляции) в экономике.