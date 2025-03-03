Инвесторы снижают доверие к доллару из-за заявлений Трампа о тарифах

При этом внимание рынка сосредоточено на внутренней и международной политике администрации Трампа, включая его планы о сокращении федеральных расходов и попытки договориться с Россией о конфликте в Украине. Однако его последний виток тарифной войны, в том числе введение пошлин на торговлю с Канадой и Мексикой, спровоцировал кратковременный рост доллара.