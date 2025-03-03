Инвесторы снижают доверие к доллару из-за заявлений Трампа о тарифах

К лагерю «медвежьих» инвесторов по доллару присоединились крупные управляющие активами, такие как Invesco, Columbia Threadneedle и хедж-фонд Mount Lucas Management. Аналитики Morgan Stanley и Societe Generale предупреждают своих клиентов, что долларовые длинные позиции становятся слишком распространенными, а их эффективность под сомнением.
Доллар утрачивает поддержку, полученную ранее благодаря идее, что импортные пошлины вызовут инфляцию и продлят период высоких ставок. Теперь усиливаются опасения, что неопределенность вокруг тарифов может ослабить американскую экономику, уже демонстрирующую замедление.
Инвесторы полагают, что ФРС скоро начнет снижать ставки, что ослабляет интерес к доллару. Экономическая исключительность США, которая поддерживала рост доллара в недавнем прошлом, начинает угасать.
При этом внимание рынка сосредоточено на внутренней и международной политике администрации Трампа, включая его планы о сокращении федеральных расходов и попытки договориться с Россией о конфликте в Украине. Однако его последний виток тарифной войны, в том числе введение пошлин на торговлю с Канадой и Мексикой, спровоцировал кратковременный рост доллара.
На мировых рынках доллар потерял около 2% с момента последнего пика в преддверии инаугурации Трампа. Американская валюта вновь взлетела после объявлений о введении высоких тарифов на Мексику, Канаду и Китай. Однако такие всплески остаются краткосрочными: инвесторов беспокоят ухудшающиеся данные из США — рекордное падение продаж на рынке жилья и рост безработицы сигнализируют о внутреннем экономическом спаде.
Параллельно с этим происходит укрепление евро на фоне активности европейских лидеров, обсуждающих вопросы усиления обороны и помощи Украине. Уверенные макроэкономические показатели Еврозоны помогают региональной валюте сохранять поддержку, создавая давление на позиции доллара. Компания Invesco, например, недавно снизила свою ставку по доллару на фоне улучшившихся данных из Европы.
Текущая слабость доллара вызывает у аналитиков Morgan Stanley параллели с его поведением в начале президентства Трампа в 2017 году, когда после электорального бума курс американской валюты начал падать. Сейчас трейдеры ожидают, что к концу года ФРС и ЕЦБ снизят ставки, но неопределенность, связанная с тарифами и политической нестабильностью, продолжает давить на рынок, мешая завершению турбулентного периода.
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