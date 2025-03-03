Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в феврале снизился до 50,2 пункта

При этом S&P Global подчеркнуло, что в феврале некоторые российские производители отметили устойчивый спрос, в то время как другие указали на общий застой в сфере новых заказов. Темпы роста производства ослабли до незначительных, что стало самым медленным темпом в текущей четырехмесячной последовательности расширения.