Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в феврале снизился до 50,2 пункта

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в феврале 2025 года снизился до 50,2 пункта с 53,1 пункта месяцем ранее, сообщается в исследовании S&P Global.
«Последние данные свидетельствуют о незначительном улучшении состояния отрасли, которое оказалось самым медленным в пятимесячном периоде роста», — говорится в исследовании.
При этом S&P Global подчеркнуло, что в феврале некоторые российские производители отметили устойчивый спрос, в то время как другие указали на общий застой в сфере новых заказов. Темпы роста производства ослабли до незначительных, что стало самым медленным темпом в текущей четырехмесячной последовательности расширения.
По имеющимся данным, на показатели сектора повлияла стагнация новых заказов. Тем не менее индекс оказался на самом низком уровне за последние четыре месяца, поскольку компании отметили низкий уровень спроса, говорится в исследовании S&P Global.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня — на ее замедление.