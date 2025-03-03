Импорт СПГ в Китай упал до минимума за 5 лет

Кроме того, на протяжении последних нескольких месяцев некоторые китайские газовые компании активно занимались перепродажей спотовых поставок на международные рынки, стремясь извлечь выгоду из более высоких цен, особенно в Европе. По словам Вэй Сюн, такая деятельность, вероятно, останется на высоком уровне и в 2025 году, что будет связано с введением Китаем 15-процентного тарифного сбора на американский СПГ.