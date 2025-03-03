Импорт СПГ в Китай упал до минимума за 5 лет

Согласно данным аналитической компании Kpler, которые публикует Bloomberg, в прошлом месяце объем поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Китай достиг 4,5 млн тонн. Уже второй месяц подряд Китай уступает Японии звание крупнейшего импортера СПГ. В феврале страна зафиксировала минимальный уровень импорта с начала 2020 года, когда пандемия COVID-19 привела к остановке заводов, падению спроса, а также к объявлениям о форс-мажоре со стороны китайских покупателей.
Как пояснила Вэй Сюн, руководитель исследований китайского газового рынка в компании Rystad Energy, одной из основных причин снижения импорта стала относительно мягкая зима в стране, значительные объемы газа в хранилищах, а также слабый промышленный спрос. Она также отметила, что переполненные хранилища, скорее всего, продолжат сдерживать объемы импорта до завершения отопительного сезона.
Кроме того, на протяжении последних нескольких месяцев некоторые китайские газовые компании активно занимались перепродажей спотовых поставок на международные рынки, стремясь извлечь выгоду из более высоких цен, особенно в Европе. По словам Вэй Сюн, такая деятельность, вероятно, останется на высоком уровне и в 2025 году, что будет связано с введением Китаем 15-процентного тарифного сбора на американский СПГ.
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