Госдолг США превысил госдолг России более чем в 100 раз

«По состоянию на конец февраля, госдолг США составляет $36,5 трлн. В рублевом эквиваленте это 3 212 трлн рублей (3,2 квадриллиона рублей). Это составляет 123% от ВВП США (на 23% выше, чем ВВП США). Рекомендуемое по международным стандартам отношение госдолга к ВВП составляет не более 60%, то есть данный показатель в США превышен более чем в два раза», — сообщил Балынин в беседе с «Газетой.Ru».