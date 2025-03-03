Госдолг США превысил госдолг России более чем в 100 раз

«По состоянию на конец февраля, госдолг США составляет $36,5 трлн. В рублевом эквиваленте это 3 212 трлн рублей (3,2 квадриллиона рублей). Это составляет 123% от ВВП США (на 23% выше, чем ВВП США). Рекомендуемое по международным стандартам отношение госдолга к ВВП составляет не более 60%, то есть данный показатель в США превышен более чем в два раза», — сообщил Балынин в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, российский госдолг в настоящее время составляет около 28 трлн рублей, из которых внешний госдолг — около 4,5 трлн рублей, внутренний государственный долг — 23,4 трлн рублей. По оценке экономиста, это составляет всего 14% от ВВП России.
Балынин особо отметил, что российский госдолг сейчас в четыре раза меньше максимального соотношения, рекомендуемого по международным стандартам. Это является свидетельством того, что Минфин РФ ведет ответственную долговую политику, подчеркнул экономист.
«Исходя из этих данных, государственный долг США превышает государственный долг Российской Федерации в 115 раз», — подвел итоги Балынин.
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