Геополитика держит инвесторов в тонусе

Недельные оценки инфляции сохраняют повышенную волатильность. За неделю с 18 по 24 февраля цены выросли на 0,23% против 0,16% и 0,23% за предыдущие две недели. Накопленная инфляция составила почти 2%. Ожидаем по итогам февраля рост цен на 0,8% месяц к месяцу и 10% год к году.

Недельные оценки инфляции сохраняют повышенную волатильность. За неделю с 18 по 24 февраля цены выросли на 0,23% против 0,16% и 0,23% за предыдущие две недели. Накопленная инфляция составила почти 2%. Ожидаем по итогам февраля рост цен на 0,8% месяц к месяцу и 10% год к году.

Недельные оценки инфляции сохраняют повышенную волатильность. За неделю с 18 по 24 февраля цены выросли на 0,23% против 0,16% и 0,23% за предыдущие две недели. Накопленная инфляция составила почти 2%. Ожидаем по итогам февраля рост цен на 0,8% месяц к месяцу и 10% год к году.

Недельные оценки инфляции сохраняют повышенную волатильность. За неделю с 18 по 24 февраля цены выросли на 0,23% против 0,16% и 0,23% за предыдущие две недели. Накопленная инфляция составила почти 2%. Ожидаем по итогам февраля рост цен на 0,8% месяц к месяцу и 10% год к году.

Недельные оценки инфляции сохраняют повышенную волатильность. За неделю с 18 по 24 февраля цены выросли на 0,23% против 0,16% и 0,23% за предыдущие две недели. Накопленная инфляция составила почти 2%. Ожидаем по итогам февраля рост цен на 0,8% месяц к месяцу и 10% год к году.