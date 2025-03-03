Геополитика держит инвесторов в тонусе

Мы полагаем, что растущий тренд на российском рынке остается в силе, и весной не исключаем движения Индекса МосБиржи к важной отметке 3500 пунктов при условии, что геополитический фон будет тому способствовать. Тем не менее мы ожидаем, что волатильность на российском рынке останется повышенной до полного разрешения украинского конфликта.
- По итогам недели Индекс МосБиржи закрылся снижением в 2,5% на фоне изменений в геополитической риторике. Тем не менее в целом за февраль бенчмарк вырос на 10%. Волатильность была повышенной весь месяц.
- Монетарная политика ЦБ РФ — это еще один фокус инвесторов в марте, поэтому еженедельные данные по инфляции будут также играть весомую роль и оказывать влияние на российский рынок.
- Вместе с тем наш взгляд на рынок остается нейтральным на фоне геополитической неопределенности.
Макроэкономика РФ и рубль: бюджет завершает авансовые платежи
После проведения всех авансовых платежей в январе-феврале бюджет постепенно станет дезинфляционным фактором. Пока инфляция остается повышенной и волатильной. Более сильный рубль поможет замедлить рост цен, но на укрепление курса инфляция реагирует медленнее, чем на его ослабление.
- Недельные оценки инфляции сохраняют повышенную волатильность. За неделю с 18 по 24 февраля цены выросли на 0,23% против 0,16% и 0,23% за предыдущие две недели. Накопленная инфляция составила почти 2%. Ожидаем по итогам февраля рост цен на 0,8% месяц к месяцу и 10% год к году.
- Кредитные портфели сокращаются — спрос на кредиты под давлением из-за высоких ставок. В январе корпоративный кредитный портфель сократился на 1 трлн руб. на фоне бюджетных выплат предприятиям. Портфель кредитов физлицам сократился на 0,1 трлн руб. Снижение фиксируется по всем продуктам. Если сжатие ипотеки частично объясняется сезонностью, то спрос на наличные остается в глубоком минусе, несмотря на сезонно высокий спрос в начале года. Высокие ставки продолжают давить на спрос на деньги.
- Бюджетные расходы за два месяца составили 7 трлн руб. Бюджетный импульс начала года обнулится. Бюджет активно тратил в начале года. За два месяца траты составили 7 трлн руб., или 17,5% от плана. Тратились как текущие доходы, так и остатки на счетах. Дальнейшая динамика расходов будет более сдержанной, а доходы будут превышать расходы.
Рубль отошел от максимумов. К пятнице рубль потерял 2% стоимости от максимальных значений среды и четверга. Сказалось завершение налогового периода. Сейчас курс определяется объемом предложения валюты, поскольку спрос на нее устойчиво слабый.
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