Forbes представил список из женщин — руководителей крупных компаний на рынке РФ

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Forbes Woman опубликовал список из 20 женщин — руководителей крупных компаний, которые работают на российском рынке и входят в ключевые рейтинги Forbes. Список не является рейтингом, его участницы перечислены в алфавитном порядке, отмечается на сайте издания.
Участницы списка занимают позиции генеральных директоров, президентов или председателей совета директоров в компаниях, вошедших в рейтинги Forbes «100 крупнейших компаний России по чистой прибыли», «70 крупнейших компаний — инвесторов России», «50 крупнейших иностранных компаний в России», 30 самых дорогих компаний Рунета, а также в две высшие категории «Золото» и «Платина» рейтинга лучших работодателей России.
Так, в список 20 женщин во главе российских компаний вошли генеральный директор ГК «Самолет» Анна Акиньшина, генеральный директор «Эбботт Лэбораториз» Инна Бакуменко, генеральный директор «Сандоз» Анна Бочкарева, генеральный директор «Ренессанс страхование» Юлия Гадлиба, президент МТС Инесса Галактионова, президент ОМК Наталья Еремина, генеральный директор Wildberries Татьяна Ким, генеральный директор, «Л’Ореаль» Ирина Лебедева, президент Х5 Group Екатерина Лобачева, председатель совета директоров «Атомэнергопром» Екатерина Ляхова, генеральный директор ОТЭКО Татьяна Нужденкова, генеральный директор НПК ОВК «Универсальная логистика» Ирина Ольховская, генеральный директор «Астразенека фармасьютикалз» Ирина Панарина, генеральный директор E-Promo Мария Перфилова, генеральный директор FES retail Анна Пилюгина, генеральный директор «ИНК-капитал» Марина Седых, генеральный директор «Санофи Россия» Анжела Симакова, генеральный директор «Родные поля» Марина Турянская, генеральный директор «Юнилевер Русь» Елена Тябутова, а также генеральный директор, «Банки.ру» Динара Юнусова.
Список впервые опубликован в печатном номере Forbes Woman 20 февраля 2025 года и обновлен 3 марта 2025 года. С момента выхода печатной версии Наталья Медунова, которая входила в список, покинула пост генерального директора компании «Прогресс».
Ранее в пресс-службе издания журнала сообщали, что Forbes Russia перезапускает печатную версию приложения про женский бизнес, первый номер которого выйдет в марте. Для его подсчета использованы такие критерии, как равенство в выплатах сотрудникам, представленность женщин в управлении компании, наличие программ и социальной поддержки женщин. Подобного исследования гендерного равенства никогда раньше в России не проводилось, подчеркнули в издании.
Forbes Woman выходит с 2009 года. Последние два года журнал существовал в онлайн-версии.