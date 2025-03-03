Forbes представил список из женщин — руководителей крупных компаний на рынке РФ

Ранее в пресс-службе издания журнала сообщали, что Forbes Russia перезапускает печатную версию приложения про женский бизнес, первый номер которого выйдет в марте. Для его подсчета использованы такие критерии, как равенство в выплатах сотрудникам, представленность женщин в управлении компании, наличие программ и социальной поддержки женщин. Подобного исследования гендерного равенства никогда раньше в России не проводилось, подчеркнули в издании.