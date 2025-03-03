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ФАС оценит состояние рынка кормовых добавок для сельскохозяйственных животных

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует состояние конкуренции на рынке кормовых добавок для сельскохозяйственных животных, сообщила пресс-служба ведомства.

Источник: Андреев Владимир/URA.RU/ТАСС

«Служба направила запросы производителям лизина, — уточнили там. — Организации должны предоставить информацию об объемах производства и реализации продукции, а также данные о себестоимости, оптово-отпускных ценах, рентабельности продаж и системе сбыта».

В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства ФАС примет соответствующие меры реагирования.

Также антимонопольная служба планирует проанализировать ценовую ситуацию по иным составляющим кормов для сельскохозяйственных животных.

В ФАС пояснили, что лизин является незаменимой аминокислотой в рационе сельскохозяйственных животных и птицы, используется для производства кормов в качестве кормовой добавки.