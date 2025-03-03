Эксперт рассказал, как пошлины Трампа изменят мировую металлургическую отрасль

Он напомнил, что после заявления Трампа о пошлинах акции американских металлургических компаний поднялись — пошлины могут защитить их от импорта и повысить внутренние цены. Однако потребители металлов, такие как автомобилестроение и строительство, выразили обеспокоенность ростом затрат. С падением котировок столкнулись и российские компании («Русал», НЛМК, Северсталь) из-за возможного снижения доступа на американский рынок.