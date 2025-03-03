Эксперт рассказал, как пошлины Трампа изменят мировую металлургическую отрасль

Он напомнил, что после заявления Трампа о пошлинах акции американских металлургических компаний поднялись — пошлины могут защитить их от импорта и повысить внутренние цены. Однако потребители металлов, такие как автомобилестроение и строительство, выразили обеспокоенность ростом затрат. С падением котировок столкнулись и российские компании («Русал», НЛМК, Северсталь) из-за возможного снижения доступа на американский рынок.
Говоря о последствиях вступления пошлин в силу, экономист отметил, что американские металлурги получат конкурентное преимущество. При этом отрасли, зависящие от импорта металлов, столкнутся с удорожанием продукции.
«Глобально ключевые экспортеры стали, алюминия и меди, такие как Китай, Россия, ЕС, Канада, Бразилия, Мексика, понесут убытки. Это может привести к перепроизводству и снижению цен на других рынках», — сказал он.
Ярослав Дубенков добавил, что больше всех от пошлин Трампа на поставки металлов пострадают Канада, один из крупнейших поставщиков алюминия в США, и Россия, поскольку алюминиевый гигант «Русал» сильно зависит от экспорта. Также решение Вашингтона ударит по Китаю — страна может столкнуться с общим падением спроса.
Как отметил эксперт, под пошлины Трампа могут попасть многие металлы, например, редкоземельные.
«Редкоземельные металлы — стратегически важны для электроники, оборонки, аккумуляторов. Но США зависят от Китая, так что введение тарифов могло бы вызвать ответные санкции», — пояснил он.
Также Трамп, подчеркнул экономист, может ввести ограничения против никеля, титана, лития и кобальта.
По словам Ярослава Дубенкова, президент США, вводя пошлины, преследует три цели. Во-первых, он выполняет предвыборные обещания по защите американской промышленности. Во-вторых, Трамп таким образом поддерживает национальных металлургов, создает рабочие места, снижает зависимость от импорта.
Наконец, американский лидер преследует геополитическую цель — давление на Китай, Россию и ЕС в торговых переговорах, заключил эксперт.
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