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Эксперт рассказал, как пошлины Трампа изменят мировую металлургическую отрасль

Президент США Дональд Трамп объявлял о введении пошлин на импорт алюминия и стали в марте, а также поручил проработать тарифы на медь. Как решение американского лидера повлияет на металлургическую отрасль во всем мире, Финансам Mail объяснил Ярослав Дубенков, младший научный сотрудник Центра стратегических исследований экономического факультета РУДН.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024

Он напомнил, что после заявления Трампа о пошлинах акции американских металлургических компаний поднялись — пошлины могут защитить их от импорта и повысить внутренние цены. Однако потребители металлов, такие как автомобилестроение и строительство, выразили обеспокоенность ростом затрат. С падением котировок столкнулись и российские компании («Русал», НЛМК, Северсталь) из-за возможного снижения доступа на американский рынок.

Говоря о последствиях вступления пошлин в силу, экономист отметил, что американские металлурги получат конкурентное преимущество. При этом отрасли, зависящие от импорта металлов, столкнутся с удорожанием продукции.

«Глобально ключевые экспортеры стали, алюминия и меди, такие как Китай, Россия, ЕС, Канада, Бразилия, Мексика, понесут убытки. Это может привести к перепроизводству и снижению цен на других рынках», — сказал он.

Ярослав Дубенков добавил, что больше всех от пошлин Трампа на поставки металлов пострадают Канада, один из крупнейших поставщиков алюминия в США, и Россия, поскольку алюминиевый гигант «Русал» сильно зависит от экспорта. Также решение Вашингтона ударит по Китаю — страна может столкнуться с общим падением спроса.

Как отметил эксперт, под пошлины Трампа могут попасть многие металлы, например, редкоземельные.

«Редкоземельные металлы — стратегически важны для электроники, оборонки, аккумуляторов. Но США зависят от Китая, так что введение тарифов могло бы вызвать ответные санкции», — пояснил он.

Также Трамп, подчеркнул экономист, может ввести ограничения против никеля, титана, лития и кобальта.

По словам Ярослава Дубенкова, президент США, вводя пошлины, преследует три цели. Во-первых, он выполняет предвыборные обещания по защите американской промышленности. Во-вторых, Трамп таким образом поддерживает национальных металлургов, создает рабочие места, снижает зависимость от импорта.

Наконец, американский лидер преследует геополитическую цель — давление на Китай, Россию и ЕС в торговых переговорах, заключил эксперт.

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.