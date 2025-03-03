Эксперт Далио допустил «инфаркт» в экономике США через три года

«Если вы не сделаете это (уменьшите госдолг — прим. ТАСС), то у вас будут проблемы, я не могу сказать точно, когда это произойдет. Это как сердечный приступ. Вы подбираетесь все ближе, по моему прогнозу, [это произойдет] примерно через три года, может быть на год раньше или позже», — сказал он. Далио подчеркнул, что основные держатели госдолга США уходят с рынка.