Эксперт Далио допустил «инфаркт» в экономике США через три года

НЬЮ-ЙОРК, 3 марта. /ТАСС/. Экономика США может «пережить инфаркт» через три года, если американские власти не сократят государственный долг до показателя в 3% ВВП. Об этом заявил основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates Рэй Далио в эфире подкаста Odd Lots агентства Bloomberg.
«Если вы не сделаете это (уменьшите госдолг — прим. ТАСС), то у вас будут проблемы, я не могу сказать точно, когда это произойдет. Это как сердечный приступ. Вы подбираетесь все ближе, по моему прогнозу, [это произойдет] примерно через три года, может быть на год раньше или позже», — сказал он. Далио подчеркнул, что основные держатели госдолга США уходят с рынка.
Американское правительство «вынуждено продавать новые облигации», чтобы обеспечивать накопленный долг. Кроме того, США могут искусственно ослабить доллар для облегчения выплат, однако это приведет к глобальной «просадке валют» по всему миру.
Государственный долг США превышает $36,5 трлн, что составляет свыше $107 тыс. на каждого жителя страны. После инаугурации в январе 2025 года американский президент Дональд Трамп назначил предпринимателя Илона Маска куратором нового ведомства, которое приступило к масштабной проверке государственных бюджетных расходов. В общей сложности Маск рассчитывает сократить их на $2 трлн.