Экс-глава ЦБ спрогнозировал уровень ключевой ставки в марте

«В моем представлении, ключевую ставку не будут менять до конца первого квартала. Пока нет дополнительной, валидной, надежной информации о тренде инфляции. Январь — вообще непоказательный с этой точки зрения месяц. Рост тарифов ЖКХ, сезонность, короткий рабочий график — все это в январе. Для того, чтобы увидеть, куда движется инфляция, нужно дождаться, пока пройдут два квартала. Тогда можно будет какие-то решения [по ключевой ставке] принимать более обоснованно», — пояснил Дубинин.