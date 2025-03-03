Депутат рассказала, будут ли повышать налоги для самозанятых

«Власть отреагировала понятным образом, поскольку у нас была договоренность [с населением], и государство дало обязательство людям, которые готовы платить налог, быть самозанятыми, что правила игры не будут меняться 10 лет. То есть никаких изменений не планируется. Налог составит 4%, если человек работает с физлицом, и 6%, если это юрлицо. Конечно, есть опасения, и понятные опасения, что отпуск по беременности и родам, пенсии для самозанятых не предусмотрены. То есть, если вы ничего не платите в Социальный фонд, соответственно, вы и от Социального фонда ничего не получаете», — пояснила Бессараб.