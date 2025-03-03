Депутат рассказала, будут ли повышать налоги для самозанятых

Российские власти не намерены повышать ставки налога для самозанятых, остающиеся на уровне 4−6%, сообщила «Газете.Ru» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя предложение, поступившее со стороны со стороны экономистов.
«Власть отреагировала понятным образом, поскольку у нас была договоренность [с населением], и государство дало обязательство людям, которые готовы платить налог, быть самозанятыми, что правила игры не будут меняться 10 лет. То есть никаких изменений не планируется. Налог составит 4%, если человек работает с физлицом, и 6%, если это юрлицо. Конечно, есть опасения, и понятные опасения, что отпуск по беременности и родам, пенсии для самозанятых не предусмотрены. То есть, если вы ничего не платите в Социальный фонд, соответственно, вы и от Социального фонда ничего не получаете», — пояснила Бессараб.
Как отметила парламентарий, на сегодняшний день лишь 55 тысяч самозанятых граждан осуществляют добровольные взносы на пенсионное обеспечение, что составляет весьма малый процент от их общего числа. Большинство самозанятых, по ее словам, представляют молодые люди, не производящие такие взносы, и в будущем они смогут рассчитывать лишь на социальную пенсию.
«Социальная пенсия, как известно, намного меньше, чем страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров и наступает на пять лет позже общеустановленного периода. Поэтому, конечно, думать нужно сегодня. Символические возможности у самозанятых сегодня имеются. Конечно, если заработок небольшой, то доходы как-то отвлечь очень сложно. В этом случае, конечно, нужно увеличивать возможности заработка для самозанятых», — резюмировала Бессараб.
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