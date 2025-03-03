Депутат рассказал, кому проиндексируют пенсию 1 апреля

По словам Никиты Чаплина, индексация затронет около 3,5 млн получателей социальных пенсий, а также порядка 700 тыс. граждан, получающих государственное пенсионное обеспечение, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда и осажденных городов, лиц, пострадавшие от радиационных и техногенных катастроф, и других категорий.