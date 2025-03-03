Депутат рассказал, кому проиндексируют пенсию 1 апреля

Он пояснил в беседе с ТАСС, что этот шаг позволит повысить уровень доходов для 4,2 млн россиян.
Парламентарий также подчеркнул, что решение принято в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в стране за прошедший год и направлено на поддержку наиболее уязвимых категорий населения.
По словам Никиты Чаплина, индексация затронет около 3,5 млн получателей социальных пенсий, а также порядка 700 тыс. граждан, получающих государственное пенсионное обеспечение, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда и осажденных городов, лиц, пострадавшие от радиационных и техногенных катастроф, и других категорий.
Депутат добавил, что на индексацию пенсий предусмотрено около 85 млн рублей из бюджета.
«Для тех граждан, чья социальная пенсия после индексации останется ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания, будет произведена социальная доплата, чтобы довести их пенсионное обеспечение до установленного уровня», — заключил парламентарий.
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