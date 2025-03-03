Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат рассказал, кому проиндексируют пенсию 1 апреля

Социальные пенсии с 1 апреля 2025 года увеличат на 14,75%, заявил Никита Чаплин, член комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock

Он пояснил в беседе с ТАСС, что этот шаг позволит повысить уровень доходов для 4,2 млн россиян.

Парламентарий также подчеркнул, что решение принято в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в стране за прошедший год и направлено на поддержку наиболее уязвимых категорий населения.

По словам Никиты Чаплина, индексация затронет около 3,5 млн получателей социальных пенсий, а также порядка 700 тыс. граждан, получающих государственное пенсионное обеспечение, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда и осажденных городов, лиц, пострадавшие от радиационных и техногенных катастроф, и других категорий.

Депутат добавил, что на индексацию пенсий предусмотрено около 85 млн рублей из бюджета.

«Для тех граждан, чья социальная пенсия после индексации останется ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания, будет произведена социальная доплата, чтобы довести их пенсионное обеспечение до установленного уровня», — заключил парламентарий.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».