ЦБ выпустил памятную монету, посвященную изобретателю первого русского самолета

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение портрета Можайского, а также выполненные в технике лазерного матирования изображения чертежей летательного аппарата и облаков. По окружности вверху имеются рельефные надписи «А. Ф. Можайский», внизу в две строки — «1825» и «1890». Также наверху монеты в три строки расположена часть цитаты «Я желал быть полезным своему Отечеству…», выполненная в технике лазерного матирования.