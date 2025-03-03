ЦБ выпустил памятную монету, посвященную изобретателю первого русского самолета

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля «Контр-адмирал А. Ф. Можайский, к 200-летию со дня рождения» серии «Выдающиеся личности России», говорится в сообщении регулятора.
Серебряная монета номиналом 2 рубля имеет форму круга диаметром 33 мм. Масса драгоценного металла в чистоте — 15,55 г, проба сплава — 925. Тираж монеты — 3 тыс. штук. Она изготовлена качеством «пруф».
На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение портрета Можайского, а также выполненные в технике лазерного матирования изображения чертежей летательного аппарата и облаков. По окружности вверху имеются рельефные надписи «А. Ф. Можайский», внизу в две строки — «1825» и «1890». Также наверху монеты в три строки расположена часть цитаты «Я желал быть полезным своему Отечеству…», выполненная в технике лазерного матирования.
На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «Российская Федерация», «Банк России», номинал монеты «2 рубля», дата «2025 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д. И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.
«Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений», — по традиции напоминает ЦБ РФ.
Александр Федорович Можайский родился 21 марта 1825 года в Выборгской губернии. Он вошел в мировую историю как создатель «летательного снаряда», не имевшего аналогов в то время. Придуманный им в 1883 году «снаряд» в своих основных элементах силовая установка, фюзеляж, хвостовое оперение, неподвижное относительно корпуса крыло, шасси стал прообразом современных воздушных лайнеров.