Бывшая владелец «Арианта» Кретова не смогла оспорить результаты оценки ее активов

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы вынес определение об отказе в признании недействительным постановления пристава о принятии результатов оценки активов одной из бывших владельцев «Арианта» Елены Кретовой по производству, которое проводят приставы в отношении бывших владельцев «Арианта» на сумму свыше 46,6 млрд рублей. Об этом сообщается в картотеке суда.