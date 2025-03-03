Бывшая владелец «Арианта» Кретова не смогла оспорить результаты оценки ее активов

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы вынес определение об отказе в признании недействительным постановления пристава о принятии результатов оценки активов одной из бывших владельцев «Арианта» Елены Кретовой по производству, которое проводят приставы в отношении бывших владельцев «Арианта» на сумму свыше 46,6 млрд рублей. Об этом сообщается в картотеке суда.
«Отказать в признании решений и действий (бездействий) незаконными полностью», — сказано в картотеке.
Процесс проходит в закрытом режиме
В картотеке сообщается, что Кретова требовала признать незаконным постановления, вынесенные судебным приставом-исполнителем Управления по исполнению особых исполнительных производств (УИОИП) Главного межрегионального (специализированного) управления Федеральной службы судебных приставов по производству на сумму долга свыше 46,6 млрд рублей.
Об изъятии имущества у бывших владельцев ЧЭМК и «Арианта».
Арбитражный суд Свердловской области 26 февраля передал в собственность государства акции ЧЭМК, АО «Серовский завод ферросплавов» и АО «Кузнецкие ферросплавы» по требованию Генпрокуратуры.
5 апреля Арбитражный суд Челябинской области также удовлетворил требования Генпрокуратуры и взыскал с бывших владельцев ЧЭМК, АО «Компания “Эталон”, ряда юридических и физических лиц неосновательное обогащение в размере 105 млрд рублей.
Ранее Генпрокуратура просила признать недействительным соглашение от 19 октября 2022 года о прощении долга, заключенное между АО «Урало-сибирская металлургическая компания» и Юрием Антиповым. Ответчиками по делу стали АО «Компания “Эталон”, ООО “Группа компаний “Ариант”, Юрий, Людмила и Михаил Антиповы, Александр и Людмила Аристовы, Александр и Елена Кретовы.