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Bloomberg: Трамп готовится ввести пошлины против Канады и Мексики

Во вторник в силу вступят одни из самых обширных пошлин, когда-либо введенных Трампом: по данным Bloomberg, они затронут импорт на сумму около 1,5 трлн долларов в год.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

25%-тный тариф будет распространяться на импорт любой продукции из Канады и Мексики. Исключение составят лишь канадские энергоносители: по отношению к ним будет применяться 10%-тный тариф. Трамп также пообещал удвоить пошлины на китайский импорт до 20%.

Как сообщает агентство, со 2 апреля Трамп также планирует ввести секторальные тарифы на автомобили, полупроводниковые чипы и фармацевтические препараты.

В субботу президент США также приказал Министерству торговли расследовать ущерб национальной безопасности, наносимый импортом пиломатериалов, заложив тем самым юридическую основу для новых тарифов, которые, как считает Bloomberg, могут быть направлены против Канады.

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.