Bloomberg: Трамп готовится ввести пошлины против Канады и Мексики

25%-тный тариф будет распространяться на импорт любой продукции из Канады и Мексики. Исключение составят лишь канадские энергоносители: по отношению к ним будет применяться 10%-тный тариф. Трамп также пообещал удвоить пошлины на китайский импорт до 20%.
Как сообщает агентство, со 2 апреля Трамп также планирует ввести секторальные тарифы на автомобили, полупроводниковые чипы и фармацевтические препараты.
В субботу президент США также приказал Министерству торговли расследовать ущерб национальной безопасности, наносимый импортом пиломатериалов, заложив тем самым юридическую основу для новых тарифов, которые, как считает Bloomberg, могут быть направлены против Канады.
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