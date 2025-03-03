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Bloomberg: канадцы избегают Amazon в знак протеста против США

Опрос общественного мнения показал, что большинство канадских потребителей перестало покупать товары американского производства и стало делать меньше покупок в интернет-магазине Amazon на фоне недавних заявлений президента США Трампа о Канаде.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные опроса Leger Marketing, две трети опрошенных купили меньше американских товаров в магазинах за последние недели, 55% стали реже заказывать товары на Amazon.

Опрос также показал, что 83% респондентов обеспокоены тем, что Трамп будет использовать тарифы и торговые санкции, «чтобы подтолкнуть Канаду к более тесным и формальным экономическим отношениям с Соединёнными Штатами».

Около трех четвертей опрошенных поддерживают идею о том, что канадское правительство должно ответить контрмерами в виде тарифов на американские товары, если Трамп осуществит свои торговые планы.

Ранее американский президент анонсировал 25%-тные пошлины на большую часть товаров, которые Канада экспортирует в США.

В целом, по данным опроса, у 77% канадцев сложилось неблагоприятное впечатление о Дональде Трампе, лишь 14% относятся к нему благосклонно.

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.