Bloomberg: канадцы избегают Amazon в знак протеста против США

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные опроса Leger Marketing, две трети опрошенных купили меньше американских товаров в магазинах за последние недели, 55% стали реже заказывать товары на Amazon.
Опрос также показал, что 83% респондентов обеспокоены тем, что Трамп будет использовать тарифы и торговые санкции, «чтобы подтолкнуть Канаду к более тесным и формальным экономическим отношениям с Соединёнными Штатами».
Около трех четвертей опрошенных поддерживают идею о том, что канадское правительство должно ответить контрмерами в виде тарифов на американские товары, если Трамп осуществит свои торговые планы.
Ранее американский президент анонсировал 25%-тные пошлины на большую часть товаров, которые Канада экспортирует в США.
В целом, по данным опроса, у 77% канадцев сложилось неблагоприятное впечатление о Дональде Трампе, лишь 14% относятся к нему благосклонно.
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